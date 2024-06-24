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        Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobil sürücüsü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:40
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        Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobil sürücüsü C.K. ile yanındaki oğlu M.K. (8) yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Belen sanayi girişinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 67 ZU 078 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan A.K. yönetimindeki 33 ALY 671 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü C.K. ile yanındaki oğlu M.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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