Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobil sürücüsü C.K. ile yanındaki oğlu M.K. (8) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Belen sanayi girişinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 67 ZU 078 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan A.K. yönetimindeki 33 ALY 671 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü C.K. ile yanındaki oğlu M.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.