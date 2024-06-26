Hatalı manevra yapan otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 4 yaralı

ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yaptığı otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. (48) ile otobüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrularak, S.G. (27) idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.