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        Zonguldak'ta denizde mayın görüldü; komandolar sevk edildi (2)

        FÜNYEYLEPATLATILDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:35
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        Zonguldak'ta denizde mayın görüldü; komandolar sevk edildi (2)
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        FÜNYEYLEPATLATILDI

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi. Patlatma sırasında sahil yolu da trafiğe kapatıldı. 45 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılıp, yolun trafiğe açılmasıyla ulaşım, normale döndü. Dün saat 20.00 sıralarında girişlerin yasaklandığı plajlar ise bugün saat 14.00'te yeniden kullanıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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