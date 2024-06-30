Zonguldak'ta denizde mayın görüldü; komandolar sevk edildi (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi. Patlatma sırasında sahil yolu da trafiğe kapatıldı. 45 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılıp, yolun trafiğe açılmasıyla ulaşım, normale döndü. Dün saat 20.00 sıralarında girişlerin yasaklandığı plajlar ise bugün saat 14.00'te yeniden kullanıma açıldı.

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