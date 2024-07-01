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        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinde yağlı direkte kazanan olmadı

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:30
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        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinde yağlı direkte kazanan olmadı
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        ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti. Yarışmaya katılan 6 kişi de bayrağı düşüremeyince 20 bin lira para ödülü sahibini bulamadı. Yağlı direkte şansını deneyenlere 2 bin lira katılım ödülü verildi.

        Kozlu Limanında, saat 16.00’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında su sporları yarışmaları düzenlendi. Kayık, kürek çekme ve yüzme yarışlarının yanı sıra katılımcılar canlı ördeği Karadeniz’in serin sularında yakalamaya çalıştı. Ördeği kovalayan kalabalık komik görüntüler ortaya çıkardı. Geçen senenin yağlı direk şampiyonu Erhan Çengelcik, ördeği yakalayan kişi oldu.

        ULUSLARARASI HALK OYUNLARI OYNANDI

        Yöresel halk oyunlarının yanı sıra, Meksika ve Bulgaristan ekipleri de kendi gösterilerini sergiledi. Halk oyunları gösterileri vatandaşlardan alkış aldı.

        KATILIMCILARA 2 BİN LİRA ÖDÜL

        Kutlamaların son etkinliği olarak 20 bin lira para ödüllü yağlı direkten bayrak düşürme yarışı düzenlendi. Koşarak yağlı direkte ilerlemeye çalışan 6 kişi 45 dakika boyunca uğraşsa da bayrağı düşürmeyi başaramadı. Hakem komitesi kararıyla sürünme ve sarılmayı da içeren serbest stilde bayrağa ulaşmaya çalışan katılımcılar bunda da başarılı olamayınca komite oyunu durdurma kararı verdi. Kimse bayrağı düşürerek ödüle sahip olamadı. Daha sonra tüm katılımcılara 2 bin lira para ödülü verildi. Yağlı direk yarışına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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