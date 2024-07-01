Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinde yağlı direkte kazanan olmadı

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti. Yarışmaya katılan 6 kişi de bayrağı düşüremeyince 20 bin lira para ödülü sahibini bulamadı. Yağlı direkte şansını deneyenlere 2 bin lira katılım ödülü verildi.

Kozlu Limanında, saat 16.00’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında su sporları yarışmaları düzenlendi. Kayık, kürek çekme ve yüzme yarışlarının yanı sıra katılımcılar canlı ördeği Karadeniz’in serin sularında yakalamaya çalıştı. Ördeği kovalayan kalabalık komik görüntüler ortaya çıkardı. Geçen senenin yağlı direk şampiyonu Erhan Çengelcik, ördeği yakalayan kişi oldu.