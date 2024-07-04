Arsasından geçen yolu mahkeme kararıyla ulaşıma kapattı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 60 dairenin bulunduğu 18 binaya giden yolun arsasından geçtiği Ergün Sever, sokak sakinleriyle yaşadığı tartışma sonrası mahkemeye başvurup davayı kazandı. Mahkeme kararı sonrası yol kazılarak ulaşıma kapatılırken, sokakta oturanlar mağdur olduklarını ve çözüm beklediklerini söyledi. Sever ise kanuni hakkını kullandığını belirterek, “Benim arsama herhangi bir tacizde bulunmasınlar. Ben adalete güvendim, adalete sığındım. Hukuki yolda işlemlerimi başlattım ve de sonuçlar bunları getirdi” dedi.

Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde, Kurtuluş Küme Evleri’nde oturanlar, 2 yıl önce kendi imkanlarıyla evlerine doğru giden yol yaptırdı. Yapım sırasında mahalleliyle başka yerde yaşayan, yolun bir bölümü arazisinden geçen Ergün Sever arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Sever, mahkemeye başvurdu. 1,5 yıl süren hukuki süreç, mayıs ayında tamamlandı. 1 Temmuz günü ise Ereğli İcra Müdürlüğü görevlileri, polis ve zabıta ekipleri bölgeye gelerek tartışmalı yol, iş makinası ile kazılarak kapatıldı. Bu işlem sırasında gider borusu da zarar gördü, sokağı kötü koku bastı. Bölgedeki 18 bina, 60 daireye ulaşımın tek yolunun, kapatılan yol olduğunu söyleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Başka ulaşım yolu bulunmayan sokakta oturan yaşlılar, ana yola çıkamazken, gençler topraktan atlayarak ulaşmaya çalışıyor.

MAHALLELİ: ‘ZOR DURUMDAYIZ’ Engelli akrabasının bakımıyla ilgilendiğini söyleyen sağlık çalışanı Serdar Turan, "Evimde şu an 90 yaşında engelli insan var. Buradan ambulansla falan hiçbir şekilde geçemiyoruz zaten. Burada engelli kişiler var. Bir de benim engelli ablam var. Burada bir yangın çıksa, hasta olsa bu yol kullanılamıyor. Yardımcı olacak kimse de yok. Bu kadar insan mağdur. Biz zamanında yapı kayıt belgesi de verdik, vergilerimizi de veriyoruz. Yolun açılmasını istiyoruz" dedi. Engelli komşuları olduğunu ifade eden Aziz Yaman ise “Engelli ve hasta komşularımız için her zaman diyaliz arabası, ambulans geliyor. Şimdi bu şekilde buraya kim girebilecek. Acil bir durumda bu başarılmazsa arazi sahibi nasıl hesap verecek? Bu kadar halk buradan geçemezse bu nasıl bir şey olacak, herkesin yükü oluyor, poşeti oluyor, hastalar var, gereğinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR Yürüyemediğini ve yol olmadığı için zorlandığını anlatan Hatice Aydın belediyeden çözüm beklediğini belirterek, “Ne olacak bilmiyorum halimiz böyle. Ben zaten dizlerimden yürüyemiyorum, hiç kıpırdayamıyorum. Bize, ne yapacaklarsa çare bulmaları lazım. Bunca mal, dünya kadar ev yapıldı. Biz uçaktan mı düştük oraya, zamanında yaptırmasalardı. İki insanın derdine biz rezil oluyoruz burada” ifadelerini kullandı. Mahalleliden birçoğu, acil durumlarda itfaiye veya ambulansın sokaklarına gelemeyeceğini söyleyerek yolun kapatılmasına tepki gösterdi.

ARSA SAHİBİ: ‘MAHKEME KARARI İLE KAPATILDI’ DHA muhabirinin telefonla ulaştığı asra sahibi Ergün Sever, “1,5 sene önce hukuki süreç başladı. Mahkemeyi 1,5 ay önce kazandık ve sonlandı. İcra Müdürlüğü’nden kapattırma kararı ile kapatıldı. Mahkeme kararı ile resmi olarak kapatılmıştır. O binalar oraya yapılırken benim arsamın üzerinden geçmediler. O yolu açmaya çalıştıklarında 1,5 sene oldu. O binaları hangi yoldan yaptılarsa o yoldan devam etsinler, benim arsama herhangi bir tacizde bulunmasınlar” dedi. ‘HEM ARSAMA GİRDİLER HEM HAKARET ETTİLER’

Yol yapılırken mahalleden bazı kişilerin üstüne yürüyüp hakaret ettiklerini söyleyen Sever, “Onları dava etmedim ama karakola da gittik orada hukuki işlemler başlatıldı. Orada hem arsama izinsiz bir şekilde girip yol yapmaya kalktığında, hem hakarete uğruyorum hem üzerime yürüdüler. Bana gelseler, insan gibi deseler ki ‘arkadaş bizim derdimiz var’ gelip bana hallerini insan gibi anlatsalar sıkıntı yok ama orda kasten yapılıyor. Bu dünyada da adalet var, yani ben adalete güvendim, adalete sığındım, gittim, hukuki yoldan işlemlerimi başlattım ve de sonuçlar bunları getirdi” diye konuştu.