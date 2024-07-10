7 mürettebatı kayıp olan batık 'Kafkametler' gemisinin 200 tonluk yaşam mahalli çıkarıldı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan ve halen 7 mürettebatı kayıp olan Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkartıldı. 200 ton ağırlığında olan yaşam mahali ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmının çıkarılan bölümleri, vinç dubasının üstüne alındı.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023’te Rusya Temryuk Limanı’ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 235 gündür devam ediyor.