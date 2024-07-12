Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanığa indirimli 28 yıl hapis

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mert Serkan Lülleci ile babası İsmail Lülleci hakkında 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalarda, mahkemenin talebi üzerine sanık Mert Serkan Lülleci'ye yönelik akıl sağlığı raporu düzenlendi. Raporda Lülleci'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mert Serkan Lülleci ile tutuksuz babası İsmail Lülleci ve yaralı kurtulan Aydın Alkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Aydın Alkan'ın avukatı, cinayeti İsmail Lülleci'nin azmettirdiğini öne sürerek, "Bu eylemin İsmail Lülleci'nin azmettirmesi ve tasarlanmak suretiyle yapıldığı açıktır. Her ne kadar mütalaada azmettirmekten beraat istenmişse de azmettirici olarak cezalandırılması için başka hangi delillerin olması gerektiğini anlamış değiliz. Sanıkların cezalandırılmasını ve İsmail Lülleci'nin tutuklanmasını talep ederiz" dedi.