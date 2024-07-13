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        Zonguldak'ta 4 kaçak ocak kapatıldı

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:15
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        Zonguldak'ta 4 kaçak ocak kapatıldı
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        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

        Kentte sayıları hayli fazla olan kaçak kömür ocaklarına yönelik mücadelede, jandarma ekipleri, rutin denetimleri sırasında 3'ü sahipli, 4 kaçak ocağı tespit etti. Ocaklara yapılan operasyonlarda 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi ve 14 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Kapatılan kaçak ocaklardan ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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