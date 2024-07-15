Plaj görevlisi 'tesisi boşaltma' tartışmasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı

ZONGULDAK’ta Kapuz Plajı’nda arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile plaj görevlisi Ahmet B. arasında, ‘tesisi boşaltma’ tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar tekme yumruklarla birbirlerini darbederken, silahını alıp gelen görevli Ahmet B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Murat K. ve Hakan G. yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilmahalle Kapuz Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre plajda bekçi olarak görev yapan Ahmet B., tesis içinde bulunan vatandaşları dışarı çıkarmak istedi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile Ahmet B. arasında ‘tesisi boşaltma’ konusundan tartışma çıktı. Taraflar önce yumruk ve tekme ile kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından ayrılan Ahmet B., kısa süre sonra tabanca ile gelerek grubun üstüne kurşun yağdırdı. Ahmet B.’nin silahından çıkan kurşunlar Murat K. ve Hakan G.’ye isabet etti.

Olaya ilk olarak bölgede bulunan ancak görevde olmadığı öğrenilen 2 sahil güvenlik personeli havaya ateş açarak müdahale etti. Ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, panik yapan ve aralarında tartışan vatandaşlar da polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olay yerindeki kovanlarını ve delilleri güvende tutmak için büyük çaba sarf etti. Olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yürüttü. Ahmet B.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.