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        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu

        ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla deniz kenarında içki içtikten sonra suya giren Erdal Açıcı (37), kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:35
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        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu
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        ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla deniz kenarında içki içtikten sonra suya giren Erdal Açıcı (37), kayboldu. Yapılan çalışma sonucu Açıcı’nın denizden cansız bedeni çıkarıldı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşil Mahalledeki Uzunkum Plajı’nda meydana geldi. Erdal Açıcı arkadaşlarıyla deniz kenarına gitti. Plajda içki içtikten sonra serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren Açıcı, gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis, AFAD ve sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri suda arama çalışması başlatırken diğer ekipler karada çalışmayı sürdürdü. Bu sırada haber alan Açıcı’nın yakınları da sahile geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Açıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğulurken, Açıcı’nın cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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