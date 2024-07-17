Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı

        ZONGULDAK'ınKilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ınKilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'yu (51) kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Göçük, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan Mustafa Kuru, göçük altında kaldı. Mustafa B.'ye ait tapulu arazide ruhsatsız olarak işletilen maden ocağındaki göçükte kalan işçiyi kurtarmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve AFAD ekipleri, çalışma başlattı. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce 'Maden kanununa muhalefet' suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Mustafa Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu, 2 çocuğundan 1'inin Ankara'da üniversite öğrenimi gördüğü öğrenildi. Kuru'yu kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı