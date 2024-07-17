Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)
CESEDİNEULAŞILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'nun (51), cansız bedenine ulaşıldı.
CESEDİNEULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'nun (51), cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri tarafından ulaşılıp, yüzeye çıkarılan Kuru’nun cenazesi, morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.