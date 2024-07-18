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        Otomobil ile çocuğa çarpıp, ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        ZONGULDAK'ınKozlu ilçesinde otomobille çarptığı Ömer Asaf Nart'ın (11) ölümüne neden olan sürücü Kerem Gündüz (18), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:05
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        Otomobil ile çocuğa çarpıp, ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        ZONGULDAK'ınKozlu ilçesinde otomobille çarptığı Ömer Asaf Nart'ın (11) ölümüne neden olan sürücü Kerem Gündüz (18), tutuklandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. Kerem Gündüz yönetimindeki 67 EE 080 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf Nart'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kerem Gündüz de emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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