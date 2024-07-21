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        Çamaşır asarken dengesini kaybeden kadın, 4'üncü kattan düştü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden Ceylan Yaman (34), 4'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:45
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        Çamaşır asarken dengesini kaybeden kadın, 4'üncü kattan düştü
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden Ceylan Yaman (34), 4’üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Akarca Mahallesi Kız Kapısı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için balkona çıkan Ceylan Yaman, dengesini kaybederek binanın 4’üncü katından beton zemine düştü. 2 çocuk annesi Yaman’ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yaman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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