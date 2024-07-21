Çamaşır asarken dengesini kaybeden kadın, 4'üncü kattan düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında Akarca Mahallesi Kız Kapısı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için balkona çıkan Ceylan Yaman, dengesini kaybederek binanın 4’üncü katından beton zemine düştü. 2 çocuk annesi Yaman’ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yaman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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