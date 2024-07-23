Kamyonun çarptığı elektrikli bisikletli kadın öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Nişan Keskin (32) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon, önünde giden elektrikli bisikletli Nişan Keskin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.