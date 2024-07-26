Zonguldak'ta denizde hortum kamerada

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kilimli ilçesi açıklarında, denizde hortum oluştu. Hortumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.

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