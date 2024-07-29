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        5 gündür kayıp emekli madenciyi komandolar arıyor

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı'yı (74) komandolar dere yatakları ve kırsal alanlarda arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:00
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        5 gündür kayıp emekli madenciyi komandolar arıyor
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        ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan emekli maden işçisi İsmet Abalı’yı (74) komandolar dere yatakları ve kırsal alanlarda arıyor. Maden işçisinin oğlu Durmuş Abalı (48) da ekiplerin arama çalışmalarına destek veriyor.

        Devrek ilçesi Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi’nde yaşayan İsmet Abalı, 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. O gün saat 17.00 sıralarında evinden 200 metre uzakta yol üzerinde görüldüğü öne sürülen Abalı’nın ailesi, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri ve komandolar bölgede arama çalışması başlattı. Dron ve iz takip köpeği kullanan ekipler, bölgedeki kırsal alanlarda ve dere yataklarında 2 çocuk babası, 3 torun sahibi emekli madenci İsmet Abalı’yı arama çalışmasını 5 gündür sürdürüyor.

        ‘DAHA ÖNCE KAYBOLMADI’

        Babalarına dair bilgi sahibi olanlara seslenen ve "Baba" diyerek ormanda arama çalışmalarına katılan İsmet Abalı’nın oğlu Durmuş Abalı (48), “Babam 24 Temmuz'da evin 200 metre uzaklığında araba yolu üzerinde kayboldu. Yolda 2-3 saat dolaştığı, görgü tanıkları tarafından bildirildi. Bugün itibarıyla 5 gün oluyor. Arama çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. Bizim de aklımıza, kendisine herhangi bir zarar verilmiştir ya da bir arabaya bindirilmiştir, başka bir yere bırakılmıştır, diye geliyor. Duyanlar görenler varsa bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Daha önce kaybolma, gidip de gelmeme durumu olmamıştı. Hafiften psikolojik takıntılılığı vardı. Birkaç konuyu kafasına takardı. Sıkıntı verici bir gelişme yaşanmamıştı onunla ilgili” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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