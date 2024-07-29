Zonguldak'ta kaçak maden ocağı imha edildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin tespit ederek operasyon düzenlediği kaçak kömür ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde ile imha edildi. Kaçak ocaktan 22 metre ray ile 2 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kilimli ilçesi kırsalında tespit ettikleri kaçak kömür ocağına bugün operasyon düzenledi. Sahibi de belirlenen kaçak ocağa yapılan operasyonda 2 ton kömür ile 22 metre ray ele geçirildi. TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde ile imha edilen ocakta ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ocak sahibi hakkında işlem başlatıldı. Ocak girişinin ağaçlar arasında olduğu ve içinde demiryolunun uzandığı görüldü.