TIR, alev alev yandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde seyir halinde alev alan TIR, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Karabük-Gökçebey yolundaki Karahatipler köyü mevkisinde meydana geldi. Kenan B. (43) idaresindeki 67 ABF 899 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle ön kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'dan inip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen TIR'ın yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.