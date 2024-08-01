Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

ZONGULDAK'ta kızlarından birinin 18 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası 15 ve 17 yaşındaki 2 kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ergin A. (45), cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede cinsel organı geri dikilen Ergin A., tedavisi sonrası cezaevine geri gönderildi.

Olay, 18 Temmuz'da Ergin A.'nın 17 yaşındaki kızının Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğunun belirlenmesinin ardından ortaya çıktı. Kız çocuğu, ifadesinde babası Ergin A.'nın 2-3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ergin A.'nın 15 yaşındaki diğer kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 2 kızının ifadeleri sonrası Ergin A. köydeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.