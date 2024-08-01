Zonguldak'ta 4 kaçak maden ocağı imha edildi
ZONGULDAK'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı ile imha edildi.
ZONGULDAK'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı ile imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocakları ile ilgili çalışma yaptı ve 4 kaçak ocak tespit edildi. Ocağa baskın yapan ekipler, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirdi. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılıp imha edildi. Ele geçirilen malzemeler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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