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        Zonguldak'ta 4 kaçak maden ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı ile imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:05
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        Zonguldak'ta 4 kaçak maden ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK'ta, jandarmanın tespit ettiği 4 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı ile imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocakları ile ilgili çalışma yaptı ve 4 kaçak ocak tespit edildi. Ocağa baskın yapan ekipler, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirdi. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılıp imha edildi. Ele geçirilen malzemeler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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