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        Zonguldak'ta 12 kaçak ocak kapatıldı

        ZONGULDAK'ta jandarma ekiplerinin tespit ettiği 12 kaçak kömür ocağından 10'u patlayıcı madde ile imha edilirken, 2'si mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:30
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        Zonguldak'ta 12 kaçak ocak kapatıldı
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        ZONGULDAK'ta jandarma ekiplerinin tespit ettiği 12 kaçak kömür ocağından 10'u patlayıcı madde ile imha edilirken, 2'si mühürlendi. Daha önce ocağının mühürlendiği ancak mührü bozan ocak sahibi ise gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde, kaçak ocaklara yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, merkez ve Kilimli ilçelerinde belirlediği 12 kaçak maden ocağına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak ocaklardan 10 metre ray ile 1 havalandırma motoru ele geçirildi. 12 kaçak ocaktan 2'si mühürlenip kapatıldı. 10 kaçak ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Çatalağzı Termik Santrali ekiplerince patlayıcı madde kullanılıp imha edildi.

        OCAĞI DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

        Denetimler sonucu maden kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye adli işlem yapıldı. Daha önce ocağının kapatıldığı ancak mührünü bozduğu belirlenen 1 kaçak ocak sahibi ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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