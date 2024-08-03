Arkadaşlarına yetişmek için kırmızıda geçen ehliyetsiz motosikletli, otomobile çarpıp ağır yaralandı

ZONGULDAK’ta arkadaşlarına yetişmek isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Varol T.Ç. (16) kırmızı ışıkta geçip, otomobile çarptı. Motosikletinden fırlayan Varol T.Ç. ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli arkadaşlarıyla kullandığı 67 AEH 044 plakalı motosikletiyle ehliyetsiz şekilde ilerleyen Varol T.Ç., arkadaşlarına yetişmek için hızlı şekilde kırmızı ışıkta geçti. Yan yola yeşil yandığı esnada kavşağa yaklaşan motosikletli genç, C.K.'nın kullandığı 67 DT 622 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosikletli, asfalta düşerek 2 metre sürüklendi. Motosiklet ve otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varol T.Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Varol T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.