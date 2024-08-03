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        Arkadaşlarına yetişmek için kırmızıda geçen ehliyetsiz motosikletli, otomobile çarpıp ağır yaralandı

        ZONGULDAK'ta arkadaşlarına yetişmek isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Varol T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:35
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        Arkadaşlarına yetişmek için kırmızıda geçen ehliyetsiz motosikletli, otomobile çarpıp ağır yaralandı
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        ZONGULDAK’ta arkadaşlarına yetişmek isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Varol T.Ç. (16) kırmızı ışıkta geçip, otomobile çarptı. Motosikletinden fırlayan Varol T.Ç. ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli arkadaşlarıyla kullandığı 67 AEH 044 plakalı motosikletiyle ehliyetsiz şekilde ilerleyen Varol T.Ç., arkadaşlarına yetişmek için hızlı şekilde kırmızı ışıkta geçti. Yan yola yeşil yandığı esnada kavşağa yaklaşan motosikletli genç, C.K.'nın kullandığı 67 DT 622 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosikletli, asfalta düşerek 2 metre sürüklendi. Motosiklet ve otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varol T.Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Varol T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        TARAFLARIN YAKINLARI ARASINDA GERGİNLİK

        Öte yandan, otomobil sürücüsü C.K.'nın yakınları ile yaralanan gencin yakınları arasında gerginlik çıktı. Polis ekipleri bir yandan yol güvenliğini sağlarken bir yandan da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Trafikte de kazadan dolayı kısa süreli aksama yaşanırken, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. 

        Otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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