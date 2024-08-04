Zonguldak'ta Kapuz Plajı doldu

ZONGULDAK’ta sıcaktan bunalanlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan Kapuz Plajı’na gitti. Günübirlikçilerin de tercih ettiği Kapuz Plajı’na gidenlerin sayısı 1500’ü aştı.

Kent merkezinde mavi ile yeşilin bir arada bulunduğu Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı, sıcaktan bunalanların uğrak noktası haline geldi. Çevre illerden gelen günübirlikçilerin de denize girmek için geldiği 200 metre uzunluğundaki plajdakilerin sayısı 1500’ü aştı. Cankurtarandan restorana kadar geniş hizmet ağına sahip plajın giriş ücreti 30 lira olarak belirlenirken, otopark hizmeti ücretsiz sunuluyor.

‘POYRAZ ALMIYOR’

Hafta sonu olması sebebiyle yoğunluğun arttığını belirten Tesis Amiri Korkmaz Kartal, “Zonguldak’ta poyraz almayan en önemli noktalardan bir tanesi Kapuz Plajı. İnsanlar o yüzden burayı daha çok tercih eder. Dolayısıyla kalabalık bir gün. Bin 500 misafirimiz var. Plaj içerisinde cankurtaran hizmeti en önemlisi. Tesis içerisinde de büfe hizmetleri, restoran hizmetleri, duş, tuvalet ve otopark hizmetlerimiz var. Son zamanlarda özellikle dışarıdan gelen günübirlikçiler burayı çok tercih etmeye başladı. Zaten Kapuz yıllardır çok kişi tarafından ve dışarıdan da bilinen bir plajımız. Bizim de amacımız burayı, herkesin bildiği, güvendiği şekilde devamlılığını sağlamak” dedi.