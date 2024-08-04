Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Kapuz Plajı doldu

        ZONGULDAK'ta sıcaktan bunalanlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan Kapuz Plajı'na gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Kapuz Plajı doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta sıcaktan bunalanlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan Kapuz Plajı’na gitti. Günübirlikçilerin de tercih ettiği Kapuz Plajı’na gidenlerin sayısı 1500’ü aştı.

        Kent merkezinde mavi ile yeşilin bir arada bulunduğu Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı, sıcaktan bunalanların uğrak noktası haline geldi. Çevre illerden gelen günübirlikçilerin de denize girmek için geldiği 200 metre uzunluğundaki plajdakilerin sayısı 1500’ü aştı. Cankurtarandan restorana kadar geniş hizmet ağına sahip plajın giriş ücreti 30 lira olarak belirlenirken, otopark hizmeti ücretsiz sunuluyor.

        ‘POYRAZ ALMIYOR’

        Hafta sonu olması sebebiyle yoğunluğun arttığını belirten Tesis Amiri Korkmaz Kartal, “Zonguldak’ta poyraz almayan en önemli noktalardan bir tanesi Kapuz Plajı. İnsanlar o yüzden burayı daha çok tercih eder. Dolayısıyla kalabalık bir gün. Bin 500 misafirimiz var. Plaj içerisinde cankurtaran hizmeti en önemlisi. Tesis içerisinde de büfe hizmetleri, restoran hizmetleri, duş, tuvalet ve otopark hizmetlerimiz var. Son zamanlarda özellikle dışarıdan gelen günübirlikçiler burayı çok tercih etmeye başladı. Zaten Kapuz yıllardır çok kişi tarafından ve dışarıdan da bilinen bir plajımız. Bizim de amacımız burayı, herkesin bildiği, güvendiği şekilde devamlılığını sağlamak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Arkadaşlarına yetişmek için kırmızıda geçen ehliyetsiz motosikletli, otomob...
        Arkadaşlarına yetişmek için kırmızıda geçen ehliyetsiz motosikletli, otomob...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sondaj gemisi Abdülhamid Han'a anonslu...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sondaj gemisi Abdülhamid Han'a anonslu...
        Zonguldak'ta Hamas lideri Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
        Zonguldak'ta Hamas lideri Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
        Zonguldak'ta 12 kaçak ocak kapatıldı
        Zonguldak'ta 12 kaçak ocak kapatıldı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı