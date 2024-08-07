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        Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren Bedirhan Karaş (27), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:45
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        Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti
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        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışırken kalp krizi geçiren Bedirhan Karaş (27), hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında TTK'nın Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait ocağında meydana geldi. Bedirhan Karaş, maden ocağında çalışırken fenalaştı. Arkadaşları, Karaş'ı yeryüzüne çıkarırken, haber verilen sağlık ekipleri tarafından madencinin ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Karaş, kurtarılamadı. Karaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Karaş'ın cenazesi, bugün ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesi Kirazlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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