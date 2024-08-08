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        Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük; 1 işçi öldü (2)

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:50
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        Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük; 1 işçi öldü (2)
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        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

        Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde saat 12.00 sıralarında kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan madenci Ayhan Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz’ın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilirken yakınları da olayın üzüntüsünü yaşadı.

        EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

        Yılmaz’ın 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ve 25 yıllık madencilik tecrübesi bulunduğu öğrenildi. 3 yetişkin çocuk babası olan Yılmaz’ın akrabası Kamil Arslan ise “Özel sektörden emekli oldu. Çocukları evli, büyükler. 25 yıllık ocak geçmişi var. Bu madende ne kadardır çalıştığını bilmiyorum. Emekli olduktan sonra kaçak ocaklarda da çalıştı” dedi.

        Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçak ocak sahibi T.K., polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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