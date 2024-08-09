Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan taksinin çarptığı 6 yayadan, ailesiyle İtalya’dan iznini geçirmek için kente gelen Zehra Yolaçan’ın (45) öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ereğli’nin Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sedat Ç., idaresindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönetimindeki 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarında yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız’a çarparak dere yatağına düştü. Kazada, taksi sürücüsü Emirhan Parlak, Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada dere yatağına düşerek ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan’ın İtalya’dan iznini geçirmek için ailesiyle birlikte memleketine geldiği ve dün tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Erdem Yolaçan’ın kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız’ın da İsviçre’den geldikleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde hafriyat kamyonunun arkadan taksiye çarpması ve yoldan çıkarak yayalara çarptıktan köprüden düşmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.