Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu taksiye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan taksinin çarptığı 6 yayadan, ailesiyle İtalya’dan iznini geçirmek için kente gelen Zehra Yolaçan’ın (45) öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ereğli’nin Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sedat Ç., idaresindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönetimindeki 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarında yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız’a çarparak dere yatağına düştü. Kazada, taksi sürücüsü Emirhan Parlak, Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada dere yatağına düşerek ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.