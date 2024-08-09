Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine İtalya’dan iznini geçirmek için gelen Zehra Yolaçan’ın öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı hafriyat kamyonunun taksiye arkadan çarptığı, taksinin de yayalara çarpıp dere yatağına düştüğü kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sedat Ç., adliyeye sevk edildi. Sedat Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.