Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)

        KAMYONSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesine İtalya'dan iznini geçirmek için gelen Zehra Yolaçan'ın öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı hafriyat kamyonunun taksiye arkadan çarptığı, taksinin de yayalara çarpıp dere yatağına düştüğü kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sedat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAMYONSÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesine İtalya’dan iznini geçirmek için gelen Zehra Yolaçan’ın öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı hafriyat kamyonunun taksiye arkadan çarptığı, taksinin de yayalara çarpıp dere yatağına düştüğü kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sedat Ç., adliyeye sevk edildi. Sedat Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kayde...
        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kayde...
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Kamyon taksiye, taksi yayalara çarpıp dereye düştü: 1 ölü, 5 yaralı
        Kamyon taksiye, taksi yayalara çarpıp dereye düştü: 1 ölü, 5 yaralı
        Zonguldak'ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı
        Zonguldak'ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı
        Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük; 1 işçi öldü (2)
        Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük; 1 işçi öldü (2)
        Devrek'te yapılacak TOKİ konutları için yer tespit çalışmaları sürüyor
        Devrek'te yapılacak TOKİ konutları için yer tespit çalışmaları sürüyor