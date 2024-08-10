'Hedef tahtası' gibi ateş edilen köpeği Hande Yener sahiplendi

BARTIN’da başından vurulduktan sonra hayvansever Seda Kaya tarafından Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeği Ateş’in bedeninde 20’den fazla çeşitli mermi olduğu belirlendi. Durumu iyiye giden köpeği ise sosyal medyadan Seda Kaya’ya ulaşan şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

Olay, 22 Temmuz’da Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’dan gelen gurbetçi H.C.U. (19), ‘Ateş’ isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Sol gözü ile burnunun arasından geçen mermi, sağ gözünün altından dışarı çıktı. Köpeğin yarasını fark edenler durumu hayvansever Seda Kaya’ya iletti. Kaya, köpeği alıp Zonguldak’taki bir veteriner kliniğine getirdi. Acil ameliyata alınan köpeğin gözü ampute edildi, burnunun arkasında da delik oluştu. Köpeğin tedavisi sonrası sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C.U.’yu yakalayıp gözaltına aldı. H.C.U. hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan soruşturma başlatılırken, serbest bırakıldı.

‘TEDAVİ SONRASI SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ’ Seda Kaya, 25 Temmuz'da Ateş’i kliniğe getirdiklerini belirterek, “Hayvanları kliniğe almakla bitmiyor. Alıyorsun tedavi ediyor ama bunun sonraki süreci çok önemli. Bir kere bu çocuk yarım kaldı. Bir bahçede, sokakta bakılamaz. Bundan sonraki süreçte ‘Ne yaparım, ederim’ derken bana sosyal medyadan Hande Yener ulaştı. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Bundan sonraki sürecin kendisine ait olduğunu, himayesine aldığını söyledi. Çok güzel, İstanbul’da donanımlı bir yere gideceğini söyledi. 2 gün içinde nakli gelir” dedi.