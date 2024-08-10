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        Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı (2)

        YARALILARINDURUMU AĞIRZonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaralanan Ferdi Alanko (35) ile eşi Gülten Alanko'nun (33) Ereğli ilçesinde, oğlu Ayaz Alanko'nun (5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:05
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        Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı (2)
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        YARALILARINDURUMU AĞIR

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaralanan Ferdi Alanko (35) ile eşi Gülten Alanko’nun (33) Ereğli ilçesinde, oğlu Ayaz Alanko’nun (5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

        Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Zafer Akgül’ün cenazesinin yarın Alaplı ilçesi Çay köyünde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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