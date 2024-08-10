Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı (2) YARALILARINDURUMU AĞIRZonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaralanan Ferdi Alanko (35) ile eşi Gülten Alanko'nun (33) Ereğli ilçesinde, oğlu Ayaz Alanko'nun (5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:05 facebook

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