Kazada ölen dayı toprağa verildi; anne ve oğlu yoğun bakımda
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobilde, hayatını kaybeden sürücü Zafer Akgül (65) son yolculuğuna uğurlandı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, cip ile çarpışıp takla atan otomobilde, hayatını kaybeden sürücü Zafer Akgül (65) son yolculuğuna uğurlandı. Kazada dayısı Akgül'ü kaybeden yaralılardan Ferdi Alanko'nun (35) durumunun iyi olduğu belirtilirken, Gülten Alanko (33) ve oğulları Ayaz Alanko’nun (5) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaza, dün Alaplı Akçakoca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Göktepe'nin kullandığı 67 TG 919 plakalı cip, Akçakoca istikametine seyir halindeyken, kavşaktan ana yola çıkan Zafer Akgül yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil takla atarken, cipte hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ferdi Alanko, eşi Gülten ve oğlu Ayaz Alanko (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ferdi Alanko'nun dayısı olan otomobil sürücüsü Zafer Akgül'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Akgül’ün cansız bedeni, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gülten Alanko ve oğlu Ayaz Alanko’nun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hayatını kaybeden sürücü Zafer Akgül için bugün Alaplı ilçesi Çay köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milletvekili Saffet Bozkurt ve Belediye Başkanı Nuri Tekin ile Akgül’ün yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Akgül’ün cenazesi toprağa verildi.
Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan Ferdi Alanko’nun durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Gülten Alanko ve oğlu Ayaz Alanko’nun yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
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