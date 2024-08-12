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        Tünelde motosiklet kazası: Tunahan öldü, kuzeni yaralı

        ZONGULDAK'ta Kilimli sahil yolundaki tünelde meydana gelen motosiklet kazasında Tunahan Ayvacık (16) hayatını kaybetti, sürücü Berat Can Ayvacık (19) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:05
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        Tünelde motosiklet kazası: Tunahan öldü, kuzeni yaralı
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        ZONGULDAK'ta Kilimli sahil yolundaki tünelde meydana gelen motosiklet kazasında Tunahan Ayvacık (16) hayatını kaybetti, sürücü Berat Can Ayvacık (19) yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kilimli Sahil Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, 78 ABL 777 plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Berat Can Ayvacık, aracın hakimiyetini kaybetti. Motosikletin savrulmasıyla sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kuzeni Tunahan Ayvacık yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kaskının olmadığı belirtilen Tunahan Ayvacık müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Berat Can Ayvacık’ın ise hastanedeki tedavisinin sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Tunahan Ayvacık’ın Karabük’te toprağa verileceği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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