Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi; 64 kemik parçası bulundu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisinin bugüne kadar 1421 ton ağırlığında enkazı kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi; 64 kemik parçası bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisinin bugüne kadar 1421 ton ağırlığında enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, 20'si hayvan kemiği olmak üzere bulunan 64 kemik parçasından 44'ü inceleniyor.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 8 ay 25 gündür sürüyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Zonguldak Valiliği, 269 gündür süren faaliyetler ilgili yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 1421 tonluk enkazın kaldırıldığını, çıkarıldığında mendireğe zarar verme ihtimali olan ufak parçaların bırakıldığı belirtilen açıklamada, "14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi 'Kafkametler' gemisi enkaz kaldırma faaliyetlerine dahil olmuştur. Belirtilen tarihten günümüze kadar olan süreçte yaklaşık 1421 ton enkaz kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı. Çalışmalar kapsamında bulunan 64 kemik parçasından 20'sinin hayvan kemiği olduğu ifade edilen açıklamada, "Tespit edilen 64 parça kemik, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemeler sonucunda, 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlenmiş olup, kalan 44 parça kemiğin incelemeleri ise devam etmektedir" denildi.

        'CENAZELERE DAİR TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

        Geminin çıkarılan enkazının görselle anlatıldığı ve enkaz kaldırmanın sonlandırıldığı belirtildiği açıklamada, "Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibariyle enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valiliği geçen yıl batan yük gemisinin enkaz kaldırma çalışmaları...
        Zonguldak Valiliği geçen yıl batan yük gemisinin enkaz kaldırma çalışmaları...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, Bakan Kurum'u ziyaret etti
        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, Bakan Kurum'u ziyaret etti
        Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Zonguldak Basket 67 kulübünün başkanından tepki
        Zonguldak Basket 67 kulübünün başkanından tepki
        Zonguldak'ta motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı