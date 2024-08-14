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        Soyunma kabinindeki müşterileri görüntülediği iddia edilen çalışana gözaltı

        ZONGULDAK'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:25
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        Soyunma kabinindeki müşterileri görüntülediği iddia edilen çalışana gözaltı
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        ZONGULDAK'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. M. K.'nin telefonu incelemeye alınırken, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, 28 Temmuz'da kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti. 16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz’ suçlamasıyla işlem yapıldı. Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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