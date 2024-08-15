Zonguldak'ta balıkçılar ava hazır; palamuttan umutlu

ZONGULDAK'ta balıkçılar, denizlerde av yasağının bitmesine günler kala son hazırlıklarını yapıyor. Kozlu Limanı'nda bulunan 35 yıllık balıkçı Gökmen Ay (50), yeni sezonda palamut ve çinekoptan umutlu olduklarını söyledi.

Zonguldak'ta denizlerde av yasağının bitmesine günler kala balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi kimi balıkçılar teknelerine bakım yaparken, kimisi de ağlarını ve halatlarını onarıyor. Bugün başlayan olta balıkçılığı sezonunda, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kentte denize açılan olmadı. Ağ avcılığı yapan balıkçılar ise limanda hazırlıklarını sürdürdü.

'PALAMUT, LÜFER VE ÇİNEKOP HAVYARI TUTTU' 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Gökmen Ay (50), "15 yaşımdan beri balıkçılık sektöründeyim. Geçim kaynağımız balıkçılık. Başka bir ek gelirimiz yok. Sezona hazırlık yapıyoruz. Bu sene yeni hazırladığımız ağlarımız var. Şu anda hazırlık yapıyoruz. Bu sezon şu anda görüldüğü gibi çok iyi bir sezona benziyor. Palamut şu an çok iyi, tabi hava şartlarına bağlı. Havalar güzel giderse iyi bir av sezonu olur. İyi bir sezon bekliyor bizi. Halkımız bu sene balığa doyacak. Çinekopun şu anda Karadeniz sahillerinde çoğu limanda yavrusu çok görülüyor. Bu sene palamut, lüfer ve çinekop havyarı tuttu. Ekim-Kasım aylarına doğru lüfer ve çinekoptan çok beklentimiz var. Havalar istediğimiz gibi giderse, bu sene halkımız balık yer" dedi.