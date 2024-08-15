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        Hayvan toplama aracında çıkan yangın, ormana sıçradı

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama ve ilaçlama aracı olarak kullandığı hafif ticari araçta çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:30
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        Hayvan toplama aracında çıkan yangın, ormana sıçradı
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        ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde belediyenin hayvan toplama ve ilaçlama aracı olarak kullandığı hafif ticari araçta çıkan yangın, ormana sıçradı. Çevredeki 1 ev tahliye edilirken yangın büyümeden söndürüldü.

        Kozlu ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Tavşan Sokak’ta saat 15.00 sıralarında, köpek teslim almak için gelen belediyenin hayvan toplama aracı motor bölümünden alev aldı. Personel aracı terk ederken, büyüyen alevler etraftaki kuru otlara ve ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye zabıta, polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        1 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Bölgeden yükselen dumanları görenler cep telefonuyla yangını kayda alırken, tedbir amaçlı alevlere yakın olan 1 ev tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        STAJYER İTFAİYECİLER GÖREV ALDI

        Kozlu İtfaiyesi’nde stajyer üniversite öğrencisi kadın itfaiyeciler ise hem ormanın içinde hem de sokaktaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Yangını fark ederek ihbarda bulunan ve ardından ekiplerin çalışmalarına yardım ederek su dağıtan Ali Seyit Dökmeci (14), “Kalktım baktım araba yanıyor. Görünce itfaiyeyi aradım. Arkasında benzin de varmış, araba yanınca alev otlara gitti. Otlar da rüzgardan ormana gitti. Daha sonra arabada patlamalar oldu. Yüksek sesli değildi ama benzin kendini yere saldı. Ben de burada çalışanlara su dağıttım. Hortum çekmelerine yardım ettim” dedi.

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        Galeri
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