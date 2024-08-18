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        Apartmanın otoparkındaki otomobilde çıkan yangında kundaklama şüphesi

        ZONGULDAK'ta, apartmanın otoparkında park halindeki otomobil yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 06:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 07:00
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        Apartmanın otoparkındaki otomobilde çıkan yangında kundaklama şüphesi
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        ZONGULDAK'ta, apartmanın otoparkında park halindeki otomobil yandı. Dumanlar nedeniyle apartman tahliye edilirken polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

        Olay, saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak üzerindeki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana geldi. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobil, park halindeyken iddiaya göre patlama sesiyle birlikte alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki araçları da etkilerken, yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, dumandan etkilenen apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Tamamen yanarak hurdaya dönen otomobilin çevresindeki 2 araçta hasar meydana gelirken, apartmanın dış cephesi ve garaj kısmında da alevlerden dolayı yanmalar oluştu.

        KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şapkalı bir kişinin elinde bidon ile otomobilin yanına yaklaştığını ve bir süre sonra patlamayla birlikte yangının başladığını belirledi. Ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayın şüpheli ya da şüphelileri araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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