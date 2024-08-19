Zonguldak'ta çocukların at binme heyecanı

ZONGULDAK’ta at sevgisi aşılamak için Türkiye Jokey Kulübü’nün projesi kapsamında çocuklar, ata binme heyecanı yaşadı.

Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla 2014 yılından beri sürdürdüğü ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ projesi, Zonguldak Belediyesi iş birliği ile kente geldi. Zonguldak Limanı’ndaki yürüyüş yolu üzerinde kurulan parkurda yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocuklar koruyucu ekipman giyerek, sırayla at ata bindi. Çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Kentte 2 gün sürecek etkinlik daha sonra Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sakarya’da devam edecek.