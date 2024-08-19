Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta çocukların at binme heyecanı

        ZONGULDAK'ta at sevgisi aşılamak için Türkiye Jokey Kulübü'nün projesi kapsamında çocuklar, ata binme heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta çocukların at binme heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta at sevgisi aşılamak için Türkiye Jokey Kulübü’nün projesi kapsamında çocuklar, ata binme heyecanı yaşadı.

        Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla 2014 yılından beri sürdürdüğü ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ projesi, Zonguldak Belediyesi iş birliği ile kente geldi. Zonguldak Limanı’ndaki yürüyüş yolu üzerinde kurulan parkurda yaşları 4 ile 12 arasında değişen çocuklar koruyucu ekipman giyerek, sırayla at ata bindi. Çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Kentte 2 gün sürecek etkinlik daha sonra Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sakarya’da devam edecek.

        Çocuğunu etkinliğe getiren Bora Amasralı, kentte böyle organizasyonlar görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız için de iyi oldu. Ben de çocuğumu getirdim şu an biniyor. Böyle organizasyonların daha da devam etmesini istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı
        Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı
        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı
        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı
        Fenalaşan sürücü, önce yayaya ardından kamyonet ve taksiye çarptı
        Fenalaşan sürücü, önce yayaya ardından kamyonet ve taksiye çarptı
        Devrek'te yaz şenlikleri konserle devam etti
        Devrek'te yaz şenlikleri konserle devam etti
        Devrek'te yaşanan elektrik sorunları yeni trafo merkeziyle giderilecek
        Devrek'te yaşanan elektrik sorunları yeni trafo merkeziyle giderilecek
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı, iki araçta hasar oluştu
        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı, iki araçta hasar oluştu