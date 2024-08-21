Bakan Bolat: Orta vadeli program başarıyla ilerliyor

,ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir firmanın asitleme fabrikası açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “21 yıl önce yüzde 0,55’ti dünya mal ihracatındaki payımız. Geçen yılın sonunda bunu 1,08’e yükselttik. İnşallah 2028 hedefimiz yüzde 1,30’a ulaşmak. Hizmetler ihracatında dünyadaki payımız yüzde 0,80 civarındaydı, Şu anda yüzde 1,30 civarındayız. Bunları ne kadar yükseltirsek dünya ticaretindeki payımız artacak. Orta vadeli program başarıyla ilerliyor” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın asitleme fabrikasının açılış töreni için bölgeye geldi. Bakan Bolat'a törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çınar ve bakanlığa bağlı genel müdürler eşlik etti.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan açılış programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin teknolojik yatırımlar ve üretkenliğin desteklenerek istihdam ve ihracatının arttığı bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade ede etti. Bakan Bolat, “Hedeflerimize ulaşmak noktasında, her köşesi sahip olduğu kaynaklar ve üretim potansiyeli ile ekonomiye değer katan ülkemizin güzide şehirlerine önemli bir rol düşmekte olup, her ilimizin ihracatımıza olan katkısı, ülkemizin genel ekonomik hedeflerine ulaşmasında vazgeçilmez bir unsurdur” dedi. ‘İHRACATIMIZI 110 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ’

Sanayide, tarımda, hizmet sektörlerinde kaydedilen gelişmelerin katkıları olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Dile kolay, 78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik. Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttik. Bu sene sonunda inşallah 14 bin dolarları göreceğiz. 1980’de 3 milyar dolar olan, 2002’de 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 261,5 milyar dolara yükselttik. 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı 110 milyar dolara yükseltiyoruz. İşte bu istikrarlı yönetim, siyasi istikrar başarılı ekonomi yönetimi ve kamu, özel sektör, tarım kesimi ve hizmetler sektörü ve sanayi ile hep birlikte başarılan bir önemli aşamadır. Doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye’nin enerji maliyeti de ithalata ödediği döviz gideri de azalacak ve daha da ucuzlayan enerjiyle birlikte sanayimiz ciddi bir ivme kat edecektir” diye konuştu.

Metal, mühendislik, otomotiv ve bilgi teknolojilerinin önemine değinen Bakan Bolat, “Dünyanın gelişmiş ülkelerine, G7 ülkelerine baktığımızda bir ortak özellik görüyoruz. Başta metal ve mühendislik sektörü, otomotiv sektörü ve bilgi teknolojilerinde oldukça gelişmiş olmaları. Allah’a şükürler olsun ki 'Türkiye 100 Yılı Vizyonu' ile 22 yıldan bu yana Türkiye’mize çok büyük hizmetler yapan AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı ile birlikte ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik” ifadelerini kullandı. '2028 HEDEFİMİZ YÜZDE 1,30'A ULAŞMAK'

Türkiye’nin metal, çelik sektöründe dünyada 8, Avrupa’da bazen 1, bazen 2’nci sırada olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şöyle konuştu: “Çelik ihracatımız 30 milyar dolar sınırına yükselmekte. Bu sene demir çelik üretiminde hem üretimde hem ihracatta yüzde 10’a yakın güzel bir artış var. Bilgi teknolojilerine baktığımızda 3,3 milyar dolar yazılım ihracatı yaptık. Tekoparklarımızın sayısı 106’ya ulaştı. Organize sanayi bölgeleri sayısı 300’e yaklaştı. Teknoloji merkezi sayımız da 1600’ü aşmış durumda. Üretim ve ihracat miktarımızı aynı miktar bazında tutsak bile, bilgi teknolojileri yoğun Ar- Ge inovasyon ve markalaşma yoğun ihracatımızı arttırdıkça, ihracatımızın katma değeri ve toplam değeri hızla yükselecek. 21 yıl önce yüzde 0,55’ti dünya mal ihracatındaki payımız. Geçen yılın sonunda bunu 1,08’e yükselttik. İnşallah 2028 hedefimiz yüzde 1,30’a ulaşmak. Hizmetler ihracatında dünyadaki payımız yüzde 0,80 civarındaydı, Şu anda yüzde 1,30 civarındayız. Bunları ne kadar yükseltirsek dünya ticaretindeki payımız artacak.”

Bölgedeki gerilim ve doğal afetlere rağmen Türkiye’nin bölgede yıldız gibi parladığını söyleyen Bakan Bolat, “Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir, yüksek kaliteli hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan bir tedarik üssü, tedarik ve lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyor. Limanlarımız ve serbest bölgelerimizle yabancı yatırımları ülkemize çekebiliyoruz” dedi. İNŞAATTA 2’NCİ SIRADA Türk müteahhitlerin dünyada 2’nci sırada olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “510 milyar dolarlık proje tamamladılar, 137 ülkede. Bunun 50 milyar doları 2002’den önce, 460 milyar doları 2002’den bugüne. Aradaki farka bakar mısınız? Bunlar kolay başarılmadı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının hizmet, eser ve üretim icraatlarıyla ve başarılı yönetimiyle ve Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz birlikteliğiyle, aziz milletimizin desteğiyle bu sonuçlar elde edildi. İnşallah daha iyi olacak, daha başarılı, mutlu, müreffeh günlere ulaşacağız. Orta vadeli program başarıyla ilerliyor. Türkiye son 20 yılda yüzde 5,4 yıllık büyüdü. Dünya ortalaması 3,4’tü. AB daha düşüktü. Bu sene ilk çeyrekte biz 5,7 büyüdük, Avrupa 0,8, ABD yüzde 2 büyüdü" diye konuştu.

'FİRMA BAŞINA DANIŞMANLIK GİDERLERİNDE 10 MILYON LİRA HİBE ‘Gelecek için yeşil çelik’ sloganı ile sanayicileri yeşil ekonomiye uyuma dikkat etmeye davet eden Bakan Bolat, “Biz devlet olarak iş dünyası ile koordineli çalışıyoruz. 2 hafta önce İhracat Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir teşvik programı açıkladı, ‘Responsible’ yani sorumluluk programı. Bahse konu yeni destek mekanizmamız ile firmalarımızın Avrupa pazarında rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ürünlerin ihracatını teşvik etmek amacıyla danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Firma başına danışmanlık giderlerinde 10 milyon lira hibe katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.