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        İneklerini toplama giden yaşlı kadından haber alınamıyor (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'hayvanları toplamaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan Nazmiyet Gümüş'ün (73) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:10
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        İneklerini toplama giden yaşlı kadından haber alınamıyor (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘hayvanları toplamaya gidiyorum’ diyerek evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan Nazmiyet Gümüş’ün (73) cansız bedeni bulundu. Yaşadığı Helvacılar Köyü’nden 2 kilometre uzakta dere yatağına yakın bir noktada bulunan Gümüş’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bedeninde darp izine rastlanılmayan Gümüş’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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