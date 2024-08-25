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        Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Türkili'ye (72), kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:15
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        Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü
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        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Türkili’ye (72), kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Tren Garında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük’ten Zonguldak istikametine seyreden kömür treni, Türkili’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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