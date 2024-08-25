Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Tren Garında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük’ten Zonguldak istikametine seyreden kömür treni, Türkili’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.

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