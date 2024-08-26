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        Tartıştığı eniştesinin husumetlisi tarafından öldürüldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı eniştesinin husumetlisi Kayra Ferman Demirtürk (20) tarafından kalbinden bıçaklanan Abdullah Öztürk (20) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 04:55 Güncelleme: 26.08.2024 - 05:00
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        Tartıştığı eniştesinin husumetlisi tarafından öldürüldü
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı eniştesinin husumetlisi Kayra Ferman Demirtürk (20) tarafından kalbinden bıçaklanan Abdullah Öztürk (20) yaşamını yitirdi.

        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı, Bağlık Mahallesi Cevher Dudayev Sokak üzerinde meydana geldi. Husumetlisiyle karşılaşan eniştesi tarafından çağrılan Abdullah Öztürk, olay yerine gitti. Öztürk, burada eniştesinin husumetlisi Kayra Ferman Demirtürk ile tartışmaya başladı. Tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Demirtürk, yanındaki bıçağı çekip savurdu. Demirtürk’ün savurduğu bıçak, Öztürk’ün kalbine isabet etti. Öztürk, kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Abdullah Öztürk(20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayra Ferman Demirtürk ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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