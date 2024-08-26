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        Zonguldak'ta orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIZonguldak'ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:45
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        Zonguldak'ta orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Zonguldak’ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde 13.05 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Bu esnada bölgede çalışan iş makinaları yangın bölgesine araçların ulaşması için yol açma çalışması yaptı. Ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangından 22 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi.

        VALİ BEKTAŞOĞLU: HERHANGİ BİR SIKINTI OLMADI

        Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na, Milletvekili Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve Devrek Kaymakamvekili Adem Kaya eşlik etti. Bölgedeki bütün arasözlerin ve yangın söndürme ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Yangın bu saat itibariyle kontrol altına alındı. Aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 2 jandarma helikopterimiz geldi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. 41 araç 150’ye yakın personel yangına müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, sağlık ekiplerimiz ve Kızılay’ımız herhangi bir durumda yardımcı olmak için kurulan kriz merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar çok şükür, herhangi bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir vatandaşımızda, herhangi bir görevlimizde sıkıntı olmadı. Geçmiş olsun” dedi.

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