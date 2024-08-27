Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş.'nin (39) bıçakladığı ablası Emine Sezer (42) hayatını kaybetti, eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'in (15) tedavisi sürüyor. Oğuz Ş.'nin ablasından para istediği, alamayınca da sinirlenerek bıçakla aile üyelerine saldırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Ş., beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Oğuz Ş., bıçakla ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ile Sude Sezer'i yaraladı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.