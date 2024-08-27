Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü; sürücü yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta meydana geldi. Azime E., yeni aldığı elektrikli otomobilini evinin önünde yokuşa park etmek istedi. Azime E.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil, çimenlikten yuvarlanarak 2 metre yükseklikten alt yola takla atarak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Azime E., yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen otomobil kaldırılarak yolun kenarına park edildi.

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