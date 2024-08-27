Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)

Zonguldak'ınEreğli ilçesinde ablası Emine'yi (42) bıçakla öldüren, eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer'i (15) yaralayan Oğuz Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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