Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
KAZAANI KAMERADAZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç (48) hayatını kaybettiğini kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZAANI KAMERADA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç (48) hayatını kaybettiğini kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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