Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (3)
ÖLÜMHABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç'ın (48) hayatını kaybettiğini kazanın ardından acı haber aileye ulaştı.
ÖLÜMHABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç'ın (48) hayatını kaybettiğini kazanın ardından acı haber aileye ulaştı. Nazım Kılıç'ın ağabeyi İsmet Kılıç, olayın üzüntüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi.
Ereğli Devlet hastanesine kaldırılan İsmet Kılıç'ın tedavinin devam ettiği öğrenildi.
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