Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (3)

        ÖLÜMHABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç'ın (48) hayatını kaybettiğini kazanın ardından acı haber aileye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖLÜMHABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Bayram Aydın'ın (36) yaralandığı, araçtaki Nazım Kılıç'ın (48) hayatını kaybettiğini kazanın ardından acı haber aileye ulaştı. Nazım Kılıç'ın ağabeyi İsmet Kılıç, olayın üzüntüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi. 

        Ereğli Devlet hastanesine kaldırılan İsmet Kılıç'ın tedavinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla kabuğu kırılan kaplumbağa tedaviye alın...
        Zonguldak'ta otomobilin çarpmasıyla kabuğu kırılan kaplumbağa tedaviye alın...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadel...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadel...
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Ablası, eniştesi ve yeğenlerini para için bıçaklamış; 1 ölü, 3 yaralı (2)