Tomruk yüklü kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 24 yaralı (2)
ÖLÜVE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDUZonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısının 24 olduğu belirtildi.
ÖLÜVE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısının 24 olduğu belirtildi. Bu arada kazada ölen 2 kişiyle yaralıların isimleri belli oldu. Ölenlerin otobüs şoförü Cevdet Çağlayan (61) ve kamyon şoförü Bilal Aşık (36) olduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri süren yaralıların isimleri ise şöyle:
“Kadir Ergün (30), Berkay Şeker (22), Yağmur Yakar (22), Zehra Ecem Uzunoğlu (26), Celal Örnek (43), Eren Yağız Örnek (11), Egemen Oğuz Örnek (8), Beyzanur Bacaksız (13), Yağmur Yakar (22), Pakize Duysak (47), Devlet Kaan Yavuz (12), Mine Yavuz (51), Muhammet Nuri Özcan (29), Ayla Açık (49), Ceren Şadan Örnek (43), Seçgül Özdemir (50), Cemal Makara (25), Reyhan Pehlivanoğlu (40), Mustafa Coşkun (59), Fatma Aktınç (47), Sdeen M.Y. Anber (17), Nrdeen M.Y Anber (22), Emine Gündoğdu (18), Nurdaniye Sürücü (53)”
KAZANIN SEBEBİ HATALI SOLLAMA
Öte yandan ekiplerin yaptıkları çalışmada ilk belirlemelere göre, yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçip kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ifade edildi.
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