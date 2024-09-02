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        Tomruk yüklü kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 24 yaralı (2)

        ÖLÜVE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDUZonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısının 24 olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:50
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        Tomruk yüklü kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 24 yaralı (2)
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        ÖLÜVE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

        Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısının 24 olduğu belirtildi. Bu arada kazada ölen 2 kişiyle yaralıların isimleri belli oldu. Ölenlerin otobüs şoförü Cevdet Çağlayan (61) ve kamyon şoförü Bilal Aşık (36) olduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri süren yaralıların isimleri ise şöyle:

        “Kadir Ergün (30), Berkay Şeker (22), Yağmur Yakar (22), Zehra Ecem Uzunoğlu (26), Celal Örnek (43), Eren Yağız Örnek (11), Egemen Oğuz Örnek (8), Beyzanur Bacaksız (13), Yağmur Yakar (22), Pakize Duysak (47), Devlet Kaan Yavuz (12), Mine Yavuz (51), Muhammet Nuri Özcan (29), Ayla Açık (49), Ceren Şadan Örnek (43), Seçgül Özdemir (50), Cemal Makara (25), Reyhan Pehlivanoğlu (40), Mustafa Coşkun (59), Fatma Aktınç (47), Sdeen M.Y. Anber (17), Nrdeen M.Y Anber (22), Emine Gündoğdu (18), Nurdaniye Sürücü (53)”

        KAZANIN SEBEBİ HATALI SOLLAMA

        Öte yandan ekiplerin yaptıkları çalışmada ilk belirlemelere göre, yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçip kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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