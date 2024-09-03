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        Motosikletini aldığı gün kazada öldü

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde TIR'ın altına kalan motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın (17) yaşamını yitirirken, kardeşi Samet Taşkın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 21:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:35
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        Motosikletini aldığı gün kazada öldü
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde TIR'ın altına kalan motosikletin sürücüsü Alperen Taşkın (17) yaşamını yitirirken, kardeşi Samet Taşkın yaralandı. Taşkın’ın motosikletini yeni aldığı ve trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptığı öğrenilirken ehliyetinin de olmadığı belirtildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Alaplı Ereğli yolu arasında Taşbaşı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine ilerleyen Süleyman C. (51) yönetimindeki 67 ABT 428 plakalı TIR ile kavşaktan ana yola çıkan Alperen Taşkın yönetimindeki 81 ADS 551 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet TIR’ın altında kalırken, sürücü Alperen Taşkın ile arkasında bulunan kardeşi Samet Taşkın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Alperen Taşkın ilk olarak Ereğli'de özel hastaneye, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Taşkın buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Taşkın'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.  

        MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ

        Alperen Taşkın’ın motosikletini yeni aldığı, ilk kez trafiğe çıktığı gün de kaza yaptığı öğrenildi. Alperen Taşkın’ın ehliyetinin de olmadığı belirtildi.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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